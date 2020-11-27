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Люди возлагают на Тимошенко ежедневно все больше надежд, - эксперт

Киев, Пятница 27 ноября 2020 14:21
Люди возлагают на Тимошенко ежедневно все больше надежд, - эксперт
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Лучший среди вневластых партий результат "Батькивщины" на местных выборах свидетельствует, что украинцы видят в Юлии Тимошенко профессионального лидера, в котором нуждается страна в условиях нынешнего социально-политического кризиса.

Об этом заявил политический эксперт Константин Бондаренко.

"Речь идет уже не столько о возможности, сколько об обязанности стать той политической силой, которая обеспечит стабильность в ситуации хаоса и вероятного противостояния между Центром и региональными "баронами", - подчеркнул аналитик.

По его словам, именно от способности выполнить нынешний общественный запрос и будет зависеть дальнейшая судьба "Батькивщины", чей результат на последних выборах можно считать чуть ли не самым удачным.

"Когда в сентябре я опубликовал пост о том, что по результатам местных выборов у "Батькивщины" в значительном количестве советов будет "золотая акция", это вызвало ряд критических замечаний и скепсис со стороны друзей (как не странно, даже близких к Юлии Тимошенко). Выборы состоялись. У "Батькивщины" - второй результат по суммарному количеству мандатов", - отметил Бондаренко.

Напомним, по официальным итогам местных выборов, "Батькивщина" стала второй по популярности силой в стране, уступив лишь президентской "Слуге народа", и лучшей среди оппозиционных.

Команда Тимошенко получила поддержку 12.5% избирателей и получила 4500 депутатских мандатов. Партия Владимира Зеленского - 17.5% и провела более 6000 избранников.

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