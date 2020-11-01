Люди Трампа тайно сотрудничают со штабом Байдена, - СNN

Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)

Десятки сотрудников Белого дома, близких к президенту Дональду Трампу, тайно прорабатывают схему передачи власти кандидату в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена в случае его победы на всеобщих выборах. Переходная команда Байдена уже насчитывает не менее 150 человек.

Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз и помощник Трампа, отвечающий за политическую координацию в резиденции, Кристофер Лиддел уже несколько месяцев сотрудничают с избирательным штабом Байдена. Они помогают сделать процесс передачи дел максимально безболезненным для государственного аппарата.

Телеканал отмечает, что представители демократа готовятся к наихудшему сценарию событий, учитывая неоднократные заявления Трампа о готовности оспорить результаты голосования, если они сложатся не в его пользу.

По данным источников телекомпании, переходная команда Байдена уже насчитывает не менее 150 человек и в случае победы демократа на выборах увеличится до 300 к моменту инаугурации нового президента США.

Эти лица работают дистанционно, однако реально базируются в здании Министерства торговли США в Вашингтоне. В сферу их компетенции входят кадровые перестановки в составе правительства, формирование списков кандидатов на те или иные должности, а также подготовка проектов первых президентских указов Байдена после вступления в должность.

Как отмечает СNN, Байден хорошо осведомлен о данной работе, но не собирается принимать никаких серьезных кадровых решений, пока не убедится точно в исходе выборов. Такая позиция обусловлена склонностью демократа к суеверию.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. По состоянию на пятницу 30 октября досрочно на выборах президента проголосовали 85 миллионов человек. В общенациональных масштабах явка на этих выборах уже составила более 60 процентов от общей явки на выборах 2016 года.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден досрочно проголосовал на выборах 28 октября.

Кроме того, 24 октября на всеобщих выборах досрочно проголосовал действующий президент США Дональд Трамп.