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Люди сжигают урожай, чтобы не отдавать оккупантам, - мэр Мелитополя

Фото: люди сжигают урожай, чтобы не отдавать оккупантам (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Гайляйтери открыто заявили о вывозе через Бердянский порт 100 тысяч тонн зерна.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина.

"Происходит похищение всей сельхозпродукции - черешни, зелени, в том числе и зерна. Мы знаем случаи, когда люди просто поджигают поля, чтобы не отдавать его рашистам, потому что они дают в два раза меньше, чем составляет себестоимость выращенного зерна". - рассказал Федоров.

По его словам, также по железной дороге уже вывезено более 100 вагонов. Оккупанты украли урожай на сотни миллионов гривен.

"Мы надеялись, что после ареста в Турции российского танкера с украинским зерном это остановит вывоз зерна, но и этого не произошло. И сейчас они продолжают из берднского порта выгружать наше зерно, которое мы выращивали. Они вывозят не только морем, но и железной дорогой. Единственное, что радует, они воруют и не собираются оставаться на нашей территории", - сказал мэр Мелитополя.

Напомним, оккупанты после точных ударов ВСУ по складам вывозят технику из Мелитополя.

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Мелитополь