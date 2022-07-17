RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Люди спалюють урожай, щоб не віддавати окупантам, - мер Мелітополя

Фото: люди спалюють урожай, щоб не віддавати окупантам (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Гайляйтери відкрито заявили про вивіз через Бердянський порт 100 тисяч тон зерна.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна.

"Відбувається викрадення всієї сільгосппродукції - черешні, зелені, в тому числі і зерна. Ми знаємо випадки, коли люди просто підпалюють поля, щоб не віддавати його рашистам, бо вони дають в два рази менше, ніж становить собівартість вирощеного зерна". - розповів Федоров.

За його словами, також залізницею вже вивезено більше 100 вагонів. Окупанти вкрали врожай на сотні мільйонів гривень.

"Ми сподівалися, що після арешту у Туреччині російського танкера з українським зерном це зупинить вивіз зерна, але цього не сталося. І зараз вони продовжують з берднського порту вивантажувати наше зерно, яке ми вирощували. Вони вивозять не тільки морем, але й залізницею. Єдине, що радує, вони крадуть і не збираються залишатися на нашій території", - сказав мер Мелітополя.

Нагадаємо, окупанти після влучних ударів ЗСУ по складах вивозять техніку з Мелітополя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь