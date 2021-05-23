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Люди поддерживают референдум о рынке земли, "Батькивщина" быстро соберет подписи, - эксперт

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Киев, Воскресенье 23 мая 2021 12:48
Люди поддерживают референдум о рынке земли, "Батькивщина" быстро соберет подписи, - эксперт Фото: во время собрания инициативной группы (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

У команды Юлии Тимошенко не будет проблем со сбором 3 млн подписей, необходимых для проведения всеукраинского референдума о рынке земли по инициативе. Социология свидетельствует, что за организацию такого волеизъявления выступают 77% украинцев, а против продажи земли иностранцам - 79%.

Об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков в Facebook.

По его словам, проведенное при поддержке команды Тимошенко, многолюдное собрание под Киевом показало, что люди готовы объединяться и защищать свою собственность - в инициативную группу "земельного референдума" вошли 11 тысяч украинцев.

"Рынок земли, конечно, нужен. Но нужен цивилизованный рынок, а не "земельная" афера. Для этого выкупать землю у тех, кто хочет ее продать, должны не иностранные латифундисты, а государство Украина через специализированную структуру. Таким образом мы не лишим земли своих потомков, не распродадим страну за бесценок", - заявил эксперт.

Напомним, в субботу, 22 мая, под Киевом "Батькивщина" Юлии Тимошенко вместе с представителями фермерских ассоциаций, общественными активистами дали старт "референдуму в защиту земли".

К организации Всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек.

Инициативную группу "земельного референдума" было решено образовать в количестве 11 тысяч участников, которые вскоре начнут сбор 3 млн подписей.

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