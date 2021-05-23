Люди підтримують референдум про ринок землі, "Батьківщина" швидко збере підписи, - експерт

Команда Юлії Тимошенко не матиме проблем зі збором 3 млн підписів, необхідних для проведення всеукраїнського референдуму про ринок землі за народною ініціативою. Соціологія свідчить, що за організацію такого волевиявлення виступають 77% українців, а проти продажу землі іноземцям - 79%.

Про це заявив політичний експерт Олександр Кочетков у Facebook.

За його словами, проведене за підтримки команди Тимошенко, велелюдне зібрання під Києвом засвідчило, що люди готові об’єднуватися й захищати свою власність - до ініціативної групи "земельного референдуму" увійшли 11 тисяч українців.

"Ринок землі, звичайно, потрібен. Але потрібен цивілізований ринок, а не "земельна" афера. Для цього викуповувати землю у тих, хто хоче її продати, мають не іноземні латифундисти, а держава Україна через спеціалізовану структуру. Таким чином ми не позбавимо землі своїх нащадків, не розпродамо країну за безцінь", - заявив експерт.

Нагадаємо, в суботу, 22 травня, під Києвом "Батьківщина" Юлії Тимошенко разом із представниками фермерських асоціацій, громадськими активістами дали старт "референдуму на захист землі".

До організації всеукраїнського волевиявлення за народною ініціативою зголосилися долучитися 17 тисяч людей.

Ініціативну групу "земельного референдуму" було вирішено утворити в кількості 11 тисяч учасників, які невдовзі розпочнуть збір 3 млн підписів.