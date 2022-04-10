Люди с освобожденных от оккупантов территорий смогут получить выплаты, - Минсоцполитики

Как отметили в пресс-службе, на территориях, где велись активные боевые действия, не работали банки, почта, органы социальной защиты.

"Люди, даже получая социальные выплаты или пенсию на карточку, просто не имели возможности пользоваться ими. И сейчас, до восстановления инфраструктуры, в том числе, до восстановления работы финансовой инфраструктуры нуждаются в средствах", - сказала министр Марина Лазебная.

При этом, прорабатываются как быстрые механизмы, определенная "неотложная финансовая помощь", для которой и нужно было предоставить возможность использовании средств с гуманитарного счета в НБУ, так и система выплат, которая будет финансироваться из государственного бюджета, прокомментировала Лазебная.

Напомним, по состоянию на 8 апреля 2022 года остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет 320,5 млн грн.

Министерство социальной политики Украины уже перечислило с него более 76,5 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии России.