Люди зі звільнених від окупантів територій зможуть отримати грошові виплати, - Мінсоцполітики

Як зазначили в прес-службі, на територіях, де велись активні бойові дії, не працювали банки, пошта, органи соціального захисту.

"Люди, навіть отримуючи соціальні виплати або пенсію на картку, просто не мали можливості користуватись ними. І зараз, до відновлення інфраструктури, в тому числі, до відновлення роботи фінансової інфраструктури потребують коштів", - сказала міністр Марина Лазебна.

При цьому, опрацьовуються як швидкі механізми, певна "невідкладна фінансова допомога", для якої і потрібно було надати можливість використанні коштів з гуманітарного рахунку в НБУ, так і система виплат, яка фінансуватиметься з державного бюджету, прокоментувала Лазебна.

Нагадаємо, станом на 8 квітня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить 320,5 млн грн.

Міністерство соціальної політики України вже перерахувало з нього понад 76,5 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії Росії.