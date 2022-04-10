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Люди зі звільнених від окупантів територій зможуть отримати грошові виплати, - Мінсоцполітики

Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд ухвалив рішення, відповідно до якого кошти з гуманітарного рахунку, відкритого НБУ Мінсоцполітики, дозволили використовувати також і для надання грошової допомоги постраждалим від воєнних дій. Грошові виплати надаватимуться людям, які залишались у містах, де відбувались активні бойові дії, і які зараз звільнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, на територіях, де велись активні бойові дії, не працювали банки, пошта, органи соціального захисту.

"Люди, навіть отримуючи соціальні виплати або пенсію на картку, просто не мали можливості користуватись ними. І зараз, до відновлення інфраструктури, в тому числі, до відновлення роботи фінансової інфраструктури потребують коштів", - сказала міністр Марина Лазебна.

При цьому, опрацьовуються як швидкі механізми, певна "невідкладна фінансова допомога", для якої і потрібно було надати можливість використанні коштів з гуманітарного рахунку в НБУ, так і система виплат, яка фінансуватиметься з державного бюджету, прокоментувала Лазебна.

Нагадаємо, станом на 8 квітня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить 320,5 млн грн.

Міністерство соціальної політики України вже перерахувало з нього понад 76,5 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство соціальної політики