Люди опинились заблокованими у під'їзді. РФ вдарила з артилерії по Херсону, є поранені

Російські війська у п'ятницю, 5 квітня, обстріляли Херсон із артилерії. Один із снарядів потрапив у двір багатоквартирного будинку. Двоє людей було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську облпрокуратуру .

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Крім того, пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби.

"На момент ворожого удару чоловік перебував у квартирі, а жінка була на вулиці", - додали в прокуратурі.

"Снаряд окупантів поцілив у двір багатоквартирного будинку. Унаслідок цього мешканці опинилися у заблокованому під’їзді", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 5 квітня, близько 8:10, окупаційні війська РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона.

Обстріли Херсона

Російські війська обстрілюють Херсон і правобережжя Херсонської області навіть після того, як українські сили оборони повернули ці населені пункти під свій контроль восени 2022 року після повного захоплення регіону РФ у лютому 2022 року.

Наприклад, наприкінці лютого російські військові під час обстрілу Херсона влучили у вантажне судно. Також були пошкоджені ферма та елеватор.

Окрім того, російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона на початку січня. Через атаку спалахнув склад із гуманітаркою, четверо людей постраждали.

Нагадаємо, 26 грудня 2023 року окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Крім того, поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської області та двоє цивільних.

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