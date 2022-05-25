Люди із Луганської області виїжджати не хочуть, - Гайдай

Мешканці Луганської області, попри сильні обстріли, не хочуть покидати свої будинки. Нині на підконтрольній Україні території в Луганській області залишається більше 40 тисяч населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

Очільник Луганської ОВА розповів, що наразі Сєвєродонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців.

"Загалом на підконтрольній нам Луганській області - більше 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть", - сказав Гайдай.

Він додав, що через відсутність газу в Лисичанську не зможе працювати хлібна пекарня.