Люди з інвалідністю зможуть отримати права категорії С1. Де вже запустили навчання

Міністерство внутрішніх справ запустило пілотне навчання для людей з інвалідністю на отримання водійських прав категорії С1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Пілотне навчання було запущено наприкінці 2023 року у місті Дніпро.
"У МВС вивчають запит на таку послугу, оскільки відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування. Наразі охочі можуть доєднатися до пілоту", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що теоретична частина підготовки складає 74 години, а практична - 58,5 годин. Учні будуть проходити практику в автошколі на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.
До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату порушенням функцій слуху та зору, які отримали дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.
Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:
Нагадаємо, що з початку липня в Україні запрацювали перші п'ять автошкіл для людей з інвалідністю.
Проект реалізує Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Автошколи відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.
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