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Люди с инвалидностью смогут получить права категории С1. Где уже запустили обучение

Иллюстративное фото: в Украине люди с инвалидностью смогут получить права категории С1 (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министерство внутренних дел запустило пилотную учебу для людей с инвалидностью на получение водительских прав категории С1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Пилотная учеба была запущена в конце 2023 года в городе Днепр.

"В МВД изучают запрос на такую услугу, поскольку соответствующее обучение могло бы дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства. В настоящее время желающие могут присоединиться к пилоту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теоретическая часть подготовки составляет 74 часа, а практическая – 58,5 часов. Учащиеся будут проходить практику в автошколе на специально оборудованном автомобиле Форд Транзит с ручным управлением.

Кто может учиться

К обучению могут присоединиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата нарушением функций слуха и зрения, которые получили действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083/о.

Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и подготовить:

  • Копия паспорта гражданина Украины.
  • Копию учетной карточки налогоплательщика.
  • Медицинскую справку форма №083/о.
  • Фотографию размером 3,5 х 4,5 см.

Напомним, что с начала июля в Украине заработали первые пять автошкол для людей с инвалидностью.

Проект реализует Министерство внутренних дел в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Автошколы открылись на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре.

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