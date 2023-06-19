ua ru
Пн, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Люди ходять музеями, дивляться картини, - Подоляк про російську опозицію

Новость на русском →
Україна, Понеділок 19 червня 2023 13:00
Люди ходять музеями, дивляться картини, - Подоляк про російську опозицію Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Діяльність російської опозиції має мало впливу на політичний процес та війну. Набагато дієвішим виявився легіон "Свобода Росії".

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Що стосується цієї опозиції - ну, можливо, вони пишуть непогані фейлетони, періодично мають непогані виступи. Тобто видно, що люди дбають про особистий розвиток, ходять музеями, дивляться картини і так далі. І це цікаво, але з якого погляду? З погляду впливу на політичний процес? Ні", - сказав він.

При цьому він зазначив, що з точки зору дієвості того, що вони пропонують, "це абсолютно безглуздо, не впливає на російську реальність як таку, на російський політичний процес як такий, не впливає на перебіг війни".

Подоляк вважає, що набагато дієвішим сьогодні є той самий легіон "Свобода Росії", який показує, що може бути досить жорстке протистояння, навіть до громадянської війни як такої у Російській федерації.

"Безумовно, якби чисельність легіону була набагато більшою, то сьогодні ми з вами обговорювали б не стільки вже війну, скільки події у відповідь у ряді російських регіонів, які обов'язково призвели б до швидкої зміни політичного устрою в Російській федерації", - вважає радник керівника Офісу президента.

Зазначимо, за даними опитування Левада-Центру, протестний потенціал жителів Росії з початку війни впав до мінімуму. У березні 2023 року частка жителів Росії, які чекають на протести з економічними вимогами, становила 18%. Частка респондентів, які були б готові взяти участь у таких протестах, становила 16%. Ще наприкінці 2021 року на протести чекали 30%, а 21% були готові взяти участь.

При цьому жоден із лідерів російської опозиції не входить до рейтингу довіри жителів Росі .

Читайте РБК-Україна в Google News
Опозиційний блок Російська Федерація
NEWS
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом