Люди готуються до зими: у Києві число квартир під оренду зросло на 66%, а на Заході різко впало

У Києві оголошень про оренду побільшало на 66%, в Одесі - втричі

ЛУН порівняв кількість оголошень про оренду квартир станом на 1 серпня і 2 жовтня 2026 року у 22 містах України. Окремо проаналізував зміни за останній тиждень - між п’ятницею, 25 вересня, та п’ятницею, 2 жовтня.

"Внутрішню міграцію ми дійсно спостерігаємо ще із середини серпня. Люди готуються до зими: змінюють житло й райони в межах столиці або переїжджають у більш безпечні регіони. Збільшення кількості оголошень у Києві та скорочення в низці міст західних областей узгоджується з цими процесами. Проте лише за оголошеннями неможливо визначити, скільки людей переїхало та з яких причин", - розповідає керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

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За її словами, зростання пропозиції в Києві відбувається плавно протягом останніх двох місяців і прискорилося у вересні.

"За останній тиждень кількість оголошень збільшилася на 5,4%. Тож говорити про раптовий масовий виїзд киян на підставі скриншотів мапи bird, що ширяться в мережі, некоректно", - каже Кірюхіна.

За даними ЛУН, за останні два місяці кількість оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. В Одесі їх стало більш ніж утричі більше. Водночас у Чернівцях оголошень поменшало майже на дві третини, а в Ужгороді та Івано-Франківську - приблизно на 60%.

Додамо, що зараз у Києві в середньому 1-кімнатну квартиру здають за 17 тис. грн, 2-кімнатну - за 25 тис. грн. А в Одесі за 12 тис. та 15,8 тис. грн відповідно.

Ситуація на ринку оренди (інфографіка ЛУН)

Де ще зросла кількість пропозицій

За даними ЛУН, у Запоріжжі кількість оголошень побільшало на 79%, у Сумах - на 78%, у Херсоні - на 72%. У Дніпрі зростання становило 32%, у Харкові - 27%, у Вінниці - 23%, у Миколаєві - 18%.

У Черкасах і Чернігові кількість оголошень зросла на 16%, у Хмельницькому - на 7%.

Де вибір оренди скоротився

За останні два місяці у Чернівцях кількість оголошень зменшилась на 65%, тобто майже на дві третини. В Ужгороді - на 61%, в Івано-Франківську - на 59%.

Також знинилась кількість пропозицій на 35% у Луцьку, у Тернополі - на 34%, у Полтаві - на 24%, у Львові - на 22%. У Житомирі оголошень стало менше на 18%, у Рівному - 11%, у Кропивницькому - 2%.

Ситуація на ринку оренди в Україні (інфографіка ЛУН)

Що змінилося за останній тиждень

Із 25 вересня до 2 жовтня кількість оголошень про оренду продовжила скорочуватися в Ужгороді - на 19,4%, у Львові - на 10,5%, в Івано-Франківську - на 7,6%.

Водночас у Києві оголошень побільшало на 5,4%, в Одесі - на 3,2%. У Харкові їхня кількість залишилася без змін.

Дані відображають зміну кількості активних оголошень, представлених на ЛУН. Це порівняння пропозиції на конкретні дати, а не сума оголошень за весь період чи кількість укладених угод.

Ціни на оренду однокімнаних квартир в Україні (інфографіка ЛУН)

Які ціни на заході України

У Львові оренда невпинно дорожчає. За рік ціни зросли на 28-38%, що зумовлено умовною безпекою регіону. Зараз середня вартість така:

1-кімнатна - 24,9 тис. грн;

2-кімнатна - 29,4 тис. грн;

Оренда в Івано-Франківську також дорожчає. За рік ціни зросли на 44-51%, залежно від виду нерухомості.

1-кімнатна - 22,6 тис. грн,

2-кімнатна - 28,3 тис. грн;

Тернопіль значно поступається по цінах у порівнянні із іншими містами на заході, однак вартість нерухомості тут також постійно росте. Зараз 1- і 2-кімнатні квартири зрівнялися у ціні. В середньому їх здають по 18,1 тис. грн на місяць. Такі ж ціни і у Луцьку.

Вартість оренди в Ужгороді демонструє стабільне зростання. Останні дані показують, що за 1-кімнатну у місті просять 31 500 грн, 2-кімнатну - 47 800 грн.

У Чернівцях зараз недостатньо даних для оцінки середньої вартості 1-кімнатних квартир, а от 2-кімнатні здають за 22,5 тис. грн.

Найдоступнішим містом на заході зараз залишається Хмельницький із цінами 15 та 17 тис. грн на 1- та 2-кімнатні кваритири.