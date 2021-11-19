ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар на грани голода из-за изменения климата

Новина українською →
Мадагаскар, Пятница 19 ноября 2021 09:32
Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар на грани голода из-за изменения климата Фото: Мадагаскар на грани голода из-за изменения климата (news.un.org)
Автор: Мария Кучерявец

На юге Мадагаскара из-за сильной засухи 1,3 млн человек страдают от сильного голода. Чтобы его пережить, они едят кактусы и саранчу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

По информации Организации, последствия сильнейшей засухи за более 40 лет, в сочетании с песчаными бурями и вредителями, сделали невозможным выращивание пищи для жителей Мадагаскара как минимум в течение трех лет.

"Мир не может отвести взгляда. Люди на Мадагаскаре нуждаются в нашей поддержке сейчас и в будущем", - заявил представитель ООН.

Указано, что в результате засухи более 1,3 миллиона человек столкнулись с серьезным голодом, из которых около 30 000 человек, столкнувшихся с опасными для жизни условиями.

"Женщины, дети и семьи едят кактусы или саранчу, чтобы пережить засуху, и более полумиллиона детей серьезно недоедают... Я встречал семьи, которые говорили мне, что им пришлось продать все свои личные вещи, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, которой, очевидно, хватит ненадолго", - рассказал представитель ООН.

Отмечено, что голод заставил семьи забрать своих детей из школы, чтобы они могли помочь с такими задачами, как поиск пищи и воды.

Кроме того, на фоне этого кризиса, увеличилось количество случаев гендерного насилия и жестокого обращения с детьми.

Указано, что по состоянию на сегодня, донорами, для предотвращения голода, было выделено почти 120 млн долларов, но согласно пересмотренному призыва, нужно еще 231 млн в период с января 2021 года по май 2022 года.

Напомним, недавно Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила, что количество людей, которые находятся на грани голода в 43 странах, увеличилась до 45 млн.

Из которых три миллиона, из-за резкого всплеска голода во всем мире, добавились в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Мадагаскар
NEWS
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу