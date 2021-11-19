Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар на грани голода из-за изменения климата

На юге Мадагаскара из-за сильной засухи 1,3 млн человек страдают от сильного голода. Чтобы его пережить, они едят кактусы и саранчу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

По информации Организации, последствия сильнейшей засухи за более 40 лет, в сочетании с песчаными бурями и вредителями, сделали невозможным выращивание пищи для жителей Мадагаскара как минимум в течение трех лет.

"Мир не может отвести взгляда. Люди на Мадагаскаре нуждаются в нашей поддержке сейчас и в будущем", - заявил представитель ООН.

Указано, что в результате засухи более 1,3 миллиона человек столкнулись с серьезным голодом, из которых около 30 000 человек, столкнувшихся с опасными для жизни условиями.

"Женщины, дети и семьи едят кактусы или саранчу, чтобы пережить засуху, и более полумиллиона детей серьезно недоедают... Я встречал семьи, которые говорили мне, что им пришлось продать все свои личные вещи, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, которой, очевидно, хватит ненадолго", - рассказал представитель ООН.

Отмечено, что голод заставил семьи забрать своих детей из школы, чтобы они могли помочь с такими задачами, как поиск пищи и воды.

Кроме того, на фоне этого кризиса, увеличилось количество случаев гендерного насилия и жестокого обращения с детьми.

Указано, что по состоянию на сегодня, донорами, для предотвращения голода, было выделено почти 120 млн долларов, но согласно пересмотренному призыва, нужно еще 231 млн в период с января 2021 года по май 2022 года.