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Люди їдять кактуси та сарану: Мадагаскар на межі голоду через зміни клімату

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Мадагаскар, П'ятниця 19 листопада 2021 09:32
Люди їдять кактуси та сарану: Мадагаскар на межі голоду через зміни клімату Фото: Мадагаскар на межі голоду через зміни клімату (news.un.org)
Автор: Марія Кучерявець

На півдні Мадагаскару через сильну посуху 1,3 млн людей страждають від сильного голоду. Щоб його пережити, вони їдять кактуси і сарану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

За інформацією Організації, наслідки найсильнішої посухи за понад 40 років, у поєднанні з піщаними бурями та шкідниками, унеможливили вирощування їжі для жителів Мадагаскару як мінімум протягом трьох років.

"Світ не може відвести погляду. Люди на Мадагаскарі потребують нашої підтримки зараз і в майбутньому", - заявив представник ООН.

Вказано, що внаслідок посухи понад 1,3 мільйона людей зіткнулися із серйозним голодом, з яких близько 30 000 осіб, які зіткнулися з небезпечними для життя умовами.

"Жінки, діти та сім'ї їдять кактуси чи сарану, щоб пережити посуху, і понад півмільйона дітей серйозно недоїдають... Я зустрічав сім'ї, які казали мені, що їм довелося продати всі свої особисті речі, аж до каструль та сковорідок, щоб купити невелику кількість їжі, якої, очевидно, вистачить ненадовго", - розповів представник ООН.

Зазначено, що голод змусив сім'ї забрати своїх дітей зі школи, щоб вони могли допомогти з такими завданнями, як пошук їжі та води.

Крім того, на тлі цієї кризи, збільшилася кількість випадків гендерного насильства та жорстокого поводження з дітьми.

Вказано, що станом на сьогодні, донорами, для запобігання голоду, було виділено майже 120 млн доларів, але відповідно до переглянутого заклику, потрібно ще 231 млн на період з січня 2021 року по травень 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН попередила, що кількість людей, які знаходяться на межі голоду в 43 країнах, збільшилася до 45 млн.

З яких три мільйони, через різкий сплеск голоду в усьому світі, додалися цього року.

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