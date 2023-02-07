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Людей під санкціями планують позбавляти державних нагород. Кабмін погодив законопроект

Фото: Кабмін погодив законопроект про позбавлення державних нагород тих хто знаходяться під санкціями (wikimedia org)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 лютого, Кабінет міністрів схвалив проект Закону "Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про державні нагороди" щодо вдосконалення окремих положень з метою реалізації санкційної політики".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За словами Мельничука, цей законопроект передбачає дві причини позбавлення державних нагород.

Перша з них, якщо людина, що раніше отримала державну нагороду Україна нині потрапила до санкції, передбаченої підпунктом 24 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". Другою причиною є вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, днями у Раді анонсували санкції проти позбавлених громадянства екс-чиновників часів Януковича.

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