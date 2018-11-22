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Для людей с нарушениями слуха звуковую информацию будут дублировать табличками, - Минрегион

Новости » Общество    22.11.2018 - 22:39
Для людей с нарушениями слуха звуковую информацию будут дублировать табличками, - Минрегион
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Согласно новым ГСН, важная голосовая информация в общественных местах должна быть продублирована текстово

Согласно новым государственными строительными нормами (ГСН), для людей с нарушениями слуха будут дублировать текстом важную звуковую информацию в общественных местах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

В частности, звуковые объявления и оповещения должны дублироваться специальными знаками или текстами, чтобы люди с нарушениями слуха могли безопасно и удобно ориентироваться в пространстве.

"Сегодня нарушения слуха имеют около 10% украинцев. И существующая среда, в котором они проживают, практически не адаптировано к их потребностям, создает значительные неудобства и ограничения", - сказал заместитель главы министерства Лев Парцхаладзе.

Новые ГСН предусматривают установку в вестибюлях общественных заведений экранов, информационных терминалов или табло с текстовой строкой. Также назначение комнат и помещений должны обозначаться крупными и максимально освещенными знаками.

"Кабины лифтов должны быть оснащены текстовой или видеосвязью с диспетчером. Сигнализация об опасности должна предусматривать не только звуковую, но и визуальную (световую) информацию в помещениях. Новые ГСН планируется принять в ближайшее время", - отметили в министерстве.

Для людей с нарушениями слуха звуковую информацию будут дублировать табличками, - Минрегион

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает обновить нормы по строительству и реконструкции станций метрополитена.

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Новости Украины Министерство регионального развития и строительстваслух
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