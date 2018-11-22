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Для людей з порушеннями слуху звукову інформацію будуть дублювати табличками, - Мінрегіон

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 22:39
Для людей з порушеннями слуху звукову інформацію будуть дублювати табличками, - Мінрегіон
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Згідно із новими ДБН, важлива голосова інформація у громадських місцях має бути продубльована текстово

Згідно із новим державними будівельними нормами (ДБН),  для людей з порушеннями слуху будуть дублювати текстом важливу звукову інформацію в громадських місцях. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

Зокрема, звукові оголошення та сповіщення мають дублюватися спеціальними знаками обо текстами, аби люди із порушеннями слуху могли безпечно та зручно орієнтуватися у просторі.

"Сьогодні порушення слуху мають близько 10% українців. І існуюче середовище, в якому вони проживають, практично не адаптоване до їх потреб, створює значні незручності та обмеження", - сказав заступник глави міністерства Лев Парцхаладзе.

Нові ДБН передбачають встановлення у вестибюлях громадських закладів екранів, інформаційних терміналів або табло з текстовим рядком. Також призначення приміщень та кімнат мають позначатися крупними та максимально освітленими знаками.

"Кабіни ліфтів мають бути оснащені текстовим чи відеозв’язком з диспетчером. Сигналізація про небезпеку повинна передбачати не тільки звукову, а і візуальну (світлову) інформацію в приміщеннях. Нові ДБН планується прийняти найближчим часом", - зазначили у міністерстві.

Для людей з порушеннями слуху звукову інформацію будуть дублювати табличками, - Мінрегіон

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує оновити норми щодо будівництва та реконструкції станцій метрополітену

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