Для людей с инвалидностью упростили выезд за границу, - Госпогранслужба

Кабинет министров Украины изменил Правила пересечения границы людьми с инвалидностью и лицами, которые их сопровождают. Упрощенная процедура принята, чтобы не подвергать людей опасности и помочь как можно быстрее пересечь границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По этим изменениям, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересекать государственную границу Украины при наличии одного из таких документов:
Кроме того, согласно постановлению, вместе с каждым человеком с инвалидностью I и II группы, которая нуждается в постоянном уходе, разрешено пересекать границу одному из членов семьи первой степени родства, который достиг 18-летнего возраста или другому человеку, который достиг 18-летнего возраста и который осуществляет уход в соответствии с законодательством.
Документом, который подтверждает осуществление ухода в этом случае может быть удостоверение, справка о получении компенсации (пособия, надбавки) на уход.
Также человека с инвалидностью, который признан недееспособным или ограничен в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста.
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