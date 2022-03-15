Для людей с инвалидностью упростили выезд за границу, - Госпогранслужба

По этим изменениям, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересекать государственную границу Украины при наличии одного из таких документов:

- справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией,

- или удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи,

- или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Кроме того, согласно постановлению, вместе с каждым человеком с инвалидностью I и II группы, которая нуждается в постоянном уходе, разрешено пересекать границу одному из членов семьи первой степени родства, который достиг 18-летнего возраста или другому человеку, который достиг 18-летнего возраста и который осуществляет уход в соответствии с законодательством.

Документом, который подтверждает осуществление ухода в этом случае может быть удостоверение, справка о получении компенсации (пособия, надбавки) на уход.

Также человека с инвалидностью, который признан недееспособным или ограничен в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста.