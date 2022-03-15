Для людей з інвалідністю спростили виїзд за кордон, - Держприкордонслужба

Кабінет міністрів України змінив Правила перетинання державного кордону людьми з інвалідністю та особами, що їх супроводжують. Спрощену процедуру ухвалено, аби не наражати людей на небезпеку та допомогти якнайшвидше перетинати кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
За цими змінами, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:
Крім того, згідно з постановою, разом із кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, котра потребує постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або іншій особі, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.
Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.
Також людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник чи член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.
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