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Для людей з інвалідністю спростили виїзд за кордон, - Держприкордонслужба

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України змінив Правила перетинання державного кордону людьми з інвалідністю та особами, що їх супроводжують. Спрощену процедуру ухвалено, аби не наражати людей на небезпеку та допомогти якнайшвидше перетинати кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

За цими змінами, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:

  • - довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,
  • - або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги,
  • - або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Крім того, згідно з постановою, разом із кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, котра потребує постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або іншій особі, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.

Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Також людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник чи член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

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