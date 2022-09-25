Людей госпіталізують лише в екстрених випадках. Лікарні Луганська забиті окупантами

Лікарні окупованого Луганська заповнені пораненими окупатами. Тому звичайних мешканців госпіталізують до лікарень лише в екстрених випадках, коли потрібне хірургічне втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У лікарнях Луганська та інших міст, які подалі від фронту звичайних громадян госпіталізують лише у випадках екстрених хірургічних втручань. Бо вільних ліжок там останнім часом немає - відділення заповнюються пораненими бойовиками", - розповів він.

За його словами, лише за минулу добу авіація завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.