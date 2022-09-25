UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Людей госпіталізують лише в екстрених випадках. Лікарні Луганська забиті окупантами

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Наталія Гурковська

Лікарні окупованого Луганська заповнені пораненими окупатами. Тому звичайних мешканців госпіталізують до лікарень лише в екстрених випадках, коли потрібне хірургічне втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У лікарнях Луганська та інших міст, які подалі від фронту звичайних громадян госпіталізують лише у випадках екстрених хірургічних втручань. Бо вільних ліжок там останнім часом немає - відділення заповнюються пораненими бойовиками", - розповів він.

За його словами, лише за минулу добу авіація завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Як повідомлялося, в окупованій Луганській області окупанти проводять не так звану "часткову мобілізацію", а повальну - забирають усіх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ