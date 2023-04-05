Людей евакуювали човном. В Краматорську затопило близько 260 будинків (відео)

Через прорив дамби у Краматорську Донецької області затопило декілька сотень будинків у найближчих селищах. Людей довелося евакуювати човном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Через прорив дамби біля Краматорська, було затоплено близько 260 домівок, а рівень води досягав 1,5 метра", - йдеться в повідомленні.
Поліцейським довелось використовувати човен для евакуації людей, а дітей — виносити на собі.
Прорив дамби у Краматорську
У вівторок, 4 квітня, у Краматорську зазнала пошкоджень частина дамби. Затопило будинки, довелося евакуювати місцевих жителів, які мешкають у зоні підтоплення.
Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що через це близько 260 будинків на 30 вулицях було підтоплено. Крім того, на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого і відбулося неконтрольоване скидання води.
Вже вночі 5 квітня стало відомо, що в місті завершили евакуацію після прориву дамби. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Водночас ДСНС врятувала 3 людини, ще 14 були евакуйовані, з них 2 дітей.
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