Людей евакуювали човном. В Краматорську затопило близько 260 будинків (відео)

"Через прорив дамби біля Краматорська, було затоплено близько 260 домівок, а рівень води досягав 1,5 метра", - йдеться в повідомленні.

Поліцейським довелось використовувати човен для евакуації людей, а дітей — виносити на собі.

Прорив дамби у Краматорську

У вівторок, 4 квітня, у Краматорську зазнала пошкоджень частина дамби. Затопило будинки, довелося евакуювати місцевих жителів, які мешкають у зоні підтоплення.

Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що через це близько 260 будинків на 30 вулицях було підтоплено. Крім того, на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого і відбулося неконтрольоване скидання води.

Вже вночі 5 квітня стало відомо, що в місті завершили евакуацію після прориву дамби. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Водночас ДСНС врятувала 3 людини, ще 14 були евакуйовані, з них 2 дітей.