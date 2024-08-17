Людей буде достатньо. Кого позбавляти держнагород, визначатиме спецкомісія, - Стефанчук

В Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити державних нагород.

Він зазначив, що людей, які є зрадниками та яких позбавлять державних нагород, буде достатньо. Це буде важливий акт справедливості для українського народу. Сама ж процедура відбуватиметься виключно на підставі судового рішення.

"Це ще один законопроєкт, навколо якого є дуже багато міфів і питань. І тому мені здається дуже важливо, що він поданий у повній відповідності до того, що всі ці речі можливі у разі судових вироків щодо тих чи інших осіб. Це буде чітка та зрозуміла процедура... Треба встановити склад злочину, потрібно судове рішення, і на підставі нього особа позбавляється звання чи нагороди", - сказав спікер Верховної Ради.

Зокрема, під час інтерв'ю Стефанчук згадав кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука та екс-міністра освіти України Дмитра Табачника, які досі мають державні нагороди.