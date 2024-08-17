Людей буде достатньо. Кого позбавляти держнагород, визначатиме спецкомісія, - Стефанчук
В Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити державних нагород.
Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
Він зазначив, що людей, які є зрадниками та яких позбавлять державних нагород, буде достатньо. Це буде важливий акт справедливості для українського народу. Сама ж процедура відбуватиметься виключно на підставі судового рішення.
"Це ще один законопроєкт, навколо якого є дуже багато міфів і питань. І тому мені здається дуже важливо, що він поданий у повній відповідності до того, що всі ці речі можливі у разі судових вироків щодо тих чи інших осіб. Це буде чітка та зрозуміла процедура... Треба встановити склад злочину, потрібно судове рішення, і на підставі нього особа позбавляється звання чи нагороди", - сказав спікер Верховної Ради.
Зокрема, під час інтерв'ю Стефанчук згадав кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука та екс-міністра освіти України Дмитра Табачника, які досі мають державні нагороди.
Нагадаємо, днями раніше президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно зібратися, щоб розглянути ініційовані ним законопроекти про позбавлення державних нагород прихильників та прибічників РФ. Мова йде про звання "Герой України", яке свого часу отримали теперішні зрадники.
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