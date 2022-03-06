Любые референдумы под дулами автоматов в Украине - это невозможно, - глава Николаевской ОГА

Любые референдумы под дулами автоматов в Украине – это невозможно, а оккупанті не понимают, что никаких шансов у них нет.

"У меня есть такая мысль. Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага попросту нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и так далее. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет – любые референдумы под дулами автоматов в Украине – это невозможно", - сказал Ким.

По его словам, угроза захвата города еще уменьшается.

"Война объединила против России. Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят русских, любят Украину. Тут, я думаю, что наши позиции только укрепляются", - добавил глава ОГА.

"Теперь я понимаю, что они могут, чего не могут, это добавляет сил. Должен вам сказать, что с каждым днем боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. Действительно, мы вооружаемся за счет них, этим же оружием мы их сбиваем", - резюмировал Ким.