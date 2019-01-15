На любой вкус: синоптики рассказали, какой будет погода 16 января

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В некоторых регионах ночная температура воздуха опустится до девяти градусов мороза

В среду, 16 января в Украине будут сложные погодные условия, так как в нескольких регионах ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке Украины холодно будет только ночью. В Луганской и Донецкой области ожидается -6 -8 градусов, в Днепре, Полтаве и Харькове до -9 градусов. Днем синоптик обещают облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха от 0 до -3 градусов.

В южных областях без осадков, возможно днем выглянет солнце. Ночью в Одессе -5 -7 градусов. В Херсоне и Николаеве -6 -8 градусов. Днем от -1 до +2 градусов.

В Крыму солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью -4 -6 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

На севере страны без осадков, облачно с прояснениями. Ночью от -6 до -8 градусов, днем -1 -3 градуса.

Западные области накроют сильные дожди, местами с мокрым снегом. Ночная температура в регионе составит -2 -3 градуса, днем ожидается от 0 до +3 градусов.

В центральной части будет сухо. Ночью ожидается мороз, -6 -9 градусов, днем от -1 до -3 градусов.

В столице 16 января будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем синоптики прогнозируют -1 -3 градуса, ночью температура опустится до -5 -7 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик сообщила о том, какая погода ожидается на Крещение в Украине.

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