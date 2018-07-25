Любое купленное в Украине оружие можно считать легальным, - юрист

Любое оружие фактически считается легальным, пока нет специального закона

Приобретенное гражданином Украины любым способом оружие может считаться легальным, так как в стране нет закона, который ограничивает право в пользовании оружием. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Стой, стрелять будут: почему украинцы массово покупают оружие".

В частности, по словам юриста Николая Ореховского, который специализируется на оружейной тематике, любое оружие может считаться легальным, пока в законодательстве отсутствует понятие и классификация видов гражданского оружия, а также не прописан порядок выдачи лицензий на его покупку.

"Конституция Украины гарантирует гражданам право свободного владения материальными ценностями. Ограничение такого права в отношении отдельных вещей, например, того же оружия, должно быть определено исключительно законом. Поскольку сейчас в стране специального оружейного закона нет, то нечем ограничить право гражданина в пользовании оружием", - отметил юрист.

По его мнению, фактически любое оружие, приобретенное украинцем любым способом, сейчас можно считать законным.

"Все, что не запрещено законом, - разрешено. Это - базовый принцип верховенства права. Оружие в любом случае будет правомерно находиться в вашей собственности, поскольку не существует закона, запрещающего вам этим оружием владеть", - считает Ореховский.

Кроме того, Конституция гарантирует право защищать себя и других любым незапрещенным законом способом, в том числе, независимо от того, может ли человек позвать на помощь, например, полицию.

"У нас в стране законодательно действует принцип, который в США называют Stand your ground, или "Стой на своем". Это означает, что ты не обязан избегать нападения, и имеешь право дать отпор. Кстати, этот принцип действует лишь в четырех штатах США. В остальных действует противоположный принцип - Duty to retreat ("Обязан избежать", - ред.). То есть, любой ценой нужно избегать нападения. В случае если ты дашь отпор, тебе нужно будет доказать, что избежать столкновения тебе не удалось, и ты был вынужден применить силу для защиты", - подчеркнул Ореховский.

Отметим, на сегодня в Украине право на покупку и хранение гражданского оружия регулируется приказом Министерства внутренних дел №622 от августа 1998 года. Согласно документу, украинцы имеют право приобрести и зарегистрировать гладкоствольное оружие с длинной ствола от 45 см с 21 года (например, ружья), а с 25-ти лет - нарезное с общей длинной от 80 см (например, винтовки и карабины).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в стране ежегодно растет количество изъятого оружия.