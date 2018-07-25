Будь-яку куплену в Україні зброю можна вважати легальною, - юрист

Будь-яка зброя фактично вважається легальною, поки немає спеціального закону

Куплена громадянином України будь-яким способом зброя може вважатися легальною, так як в країні немає закону, який обмежує право в користуванні зброєю. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Стій, стріляти будуть: чому українці масово купують зброю".

Зокрема, за словами юриста Миколи Оріховського, який спеціалізується на збройовій тематиці, будь-яка зброя може вважатися легальною, поки в законодавстві відсутні поняття і класифікація видів цивільної зброї, а також не прописано порядок видачі ліцензій на її купівлю.

"Конституція України гарантує громадянам право вільного володіння матеріальними цінностями. Обмеження такого права щодо окремих речей, наприклад, тієї ж зброї, має бути визначено виключно законом. Оскільки зараз в країні спеціального збройового закону немає, то нічим обмежити право громадянина в користуванні зброєю", - зазначив юрист.

На його думку, фактично будь-яку зброю, придбану українцем будь-яким способом, зараз можна вважати законною.

"Все, що не заборонено законом, - дозволено. Це - базовий принцип верховенства права. Зброя в будь-якому випадку буде правомірно перебувати у вашій власності, оскільки не існує закону, що забороняє вам володіти цією зброєю", - вважає Оріховський.

Крім того, Конституція гарантує право захищати себе та інших будь-яким незабороненим законом способом, в тому числі, незалежно від того, чи може людина покликати на допомогу, наприклад, поліцію.

"У нас в країні законодавчо діє принцип, який у США називають Stand your ground, або "Стій на своєму". Це означає, що ти не зобов'язаний уникати нападу, і маєш право дати відсіч. До речі, цей принцип діє лише в чотирьох штатах США. В інших діє протилежний принцип - Duty to retreat ("Зобов'язаний уникнути", - ред.). Тобто, будь-якою ціною потрібно уникати нападу. У випадку, якщо ти даси відсіч, тобі потрібно буде довести, що уникнути зіткнення тобі не вдалося, і ти був змушений застосувати силу для захисту", - підкреслив Оріховський.

Зазначимо, на сьогодні в Україні право на придбання та зберігання цивільного зброї регулюється наказом Міністерства внутрішніх справ №622 від серпня 1998 року. Згідно з документом, українці мають право придбати та зареєструвати гладкоствольну зброю з довжиною ствола від 45 см з 21 року (наприклад, рушниці), а з 25-ти років - нарізну з загальною довжиною від 80 см (наприклад, гвинтівки та карабіни).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в країні щорічно зростає кількість вилученої зброї.