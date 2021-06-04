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Любченко сегодня ввели в состав СНБО, - Данилов

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Киев, Пятница 04 июня 2021 17:12
Любченко сегодня ввели в состав СНБО, - Данилов Фото: Алексей Любченко ввели в состав СНБО (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вице-премьер - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексей Любченко с сегодняшнего дня введен в состав СНБО. Президент Владимир Зеленский подписал указ.

Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сегодня президент Украины своим указом ввел в состав СНБО первого вице-премьера - министра экономики господина Любченко. Он с сегодняшнего дня стал членом Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Данилов.

Напомним, 20 мая Верховная рада назначила Алексея Любченко первым вице-премьером - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Он сменил на этом посту Игоря Петрашко после его отставки.

Как рассказали в Офисе президента, поводом для отставки Петрашко стал "дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса, а также претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством.

Ранее стало известно, что главу Минразвития экономики Игоря Петрашко и главу Мининфраструктуры Владислава Криклия попросил уйти в отставку президент Зеленский, после чего они написали заявления по собственному желанию.

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