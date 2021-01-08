Любая попытка импичмента Трампа обречена на провал, - глава комитета Сената

Глава судебного комитета Сената США Линдси Грэм не видит возможности импичмента 45-го президента Дональда Трампа. По его мнению, любая попытка объявления импичмента Трампу обречена на провал.

Об этом американский сенатор написал на странице в Twitter.

По словам Грэма, новая попытка объявления импичмента Трампу может нанести больше вреда, чем пользы. Он надеется, что избранный президент Джо Байден осознает опасность такого шага.

"Любая попытка импичмента Трампа не только не увенчается успехом в Сенате, но и станет опасным прецедентом для будущего президентства (Джо Байдена - ред.). Чтобы исцелить нацию, понадобятся обе стороны", - написал сенатор.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что проект резолюции об импичменте Трампа уже поддержал 131 член Конгресса, среди них глава судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер.

Напомним, об импичменте Трампа заговорили после того, как его сторонники ворвались в здание Капитолия. Инцидент произошел во время акции протеста в Вашингтоне, которую созвал Трамп.

Как писало РБК-Украина, импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе.

Добавим, в Конгрессе хотят досрочного ухода Трампа с должности президента. Спикер Палаты представителей Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку, а также заявила о готовности начать процедуру импичмента.