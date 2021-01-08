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Будь-яка спроба імпічменту Трампа приречена на провал, - глава комітету Сенату

Автор: РБК-Україна

Глава судового комітету Сенату США Ліндсі Грем не бачить можливості імпічменту 45-го президента Дональда Трампа. На його думку, будь-яка спроба оголошення імпічменту Трампу приречена на провал.

Про це американський сенатор написав на сторінці у Twitter.

За словами Грема, нова спроба оголошення імпічменту Трампу може завдати більше шкоди, ніж користі. Він сподівається, що обраний президент Джо Байден усвідомлює небезпеку такого кроку.

"Будь-яка спроба імпічменту Трампа не тільки не увінчається успіхом в Сенаті, але й стане небезпечним прецедентом для майбутнього президентства (Джо Байдена - ред.). Щоб зцілити націю, знадобляться обидві сторони", - написав сенатор.

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Водночас телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що проект резолюції про імпічмент Трампа вже підтримав 131 член Конгресу, серед них глава судового комітету Палати представників Джеррі Надлер.

Нагадаємо, про імпічмент Трампа заговорили після того, як його прихильники увірвалися в будівлю Капітолію. Інцидент стався під час акції протесту у Вашингтоні, яку скликав Трамп.

Як писало РБК-Україна, імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня.

Додамо, у Конгресі хочуть дострокового відходу Трампа з посади президента. Спікер Палати представників Пелосі закликала віце-президента Майка Пенса застосувати 25-у поправку, а також заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.

Прогноз погоди
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