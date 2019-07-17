Ляшко: Зеленский сознательно вводит народ в заблуждение

Команда президента Владимира Зеленского играет на эмоциях людей и сознательно вводит их в заблуждение популистскими заявлениями вместо того, чтобы реально восстановить экономику. Такое мнение высказал народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает РБК-Украина.

Среди таких заявлений представителей Зеленского Ляшко назвал продажу земли иностранцам и отмену моратория на вывоз леса-кругляка, которые, по словам политика, ведут к бедности и еще большей миграции людей за границу.

"Украина за последние 7 лет в три раза увеличила вывоз зерновых. Разве украинцы стали богаче? Нет! Потому что вместо того, чтобы вывозить сырье, надо создавать рабочие места в Украине. Видим ли мы от Зеленского и его команды план преодоления бедности и восстановления экономики? Где инициативы, которые дадут возможность вернуть миллионы украинских заробитчан из-за границы и поднимут людям пенсии и зарплаты? Этих инициатив нет. Вместо этого мы видим лишь чистый популизм, чтобы понравиться людям", - сказал Ляшко.

Лидер РПЛ заявил, не может быть никаких разговоров о рынке земли, пока миллионы украинцев не получили свои 2 гектара, которые предусмотрены каждому гражданину по Земельному Кодексу.

"Когда нам власть рассказывает о продаже земли, а как быть с миллионами украинцев, которые не имеют паев, которые им принадлежат по закону? Поэтому мы предлагаем провести полную инвентаризацию украинских земель. Миллионы неучтенных гектаров сегодня обрабатываются "в темную" транснациональными корпорациями, доходы от чего они кладут себе в карман. Эти земли надо раздать жителям городов, чтобы каждый имел свои законные 2 гектара, сдавал их в аренду или продал Государственному земельному банку по нормальной цене. То же самое касается и селян, которые не получили свои паи. В частности, бывшие работники совхозов, социальные работники, почтальоны и другие. Поэтому сначала народу землю раздайте, а потом говорите о рынке земли", - отметил Ляшко.