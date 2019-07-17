Ляшко: Зеленський свідомо вводить народ в оману

Команда президента Володимира Зеленського грає на емоціях людей та свідомо вводить їх в оману популістськими заявами замість того, щоб реально відновити економіку. Таку думку висловив народний, депутат лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає РБК-Україна.

Серед таких заяв представників Зеленського Ляшко назвав продаж землі іноземцям та скасування мораторію на вивіз лісу-кругляку, які, за словами політика, ведуть до бідності і ще більшої міграції людей за кордон.

"Україна за останні 7 років втричі збільшила вивіз зернових. Хіба стали українці багатші? Ні! Бо замість того, щоб вивозити сировину, треба створювати робочі місця в Україні. Чи бачимо ми від Зеленського та його команди план подолання бідності та відновлення економіки? Де ініціативи, які дадуть можливість повернути мільйони українських заробітчан з-за кордону та піднімуть людям пенсію і зарплати? Цих ініціатив немає. Натомість ми бачимо лише чистий популізм, щоб сподобатися людям", - сказав Ляшко.

Лідер РПЛ наголосив, не може бути ніяких розмов про ринок землі, поки мільйони українців не отримали свої 2 гектари, які передбачені кожному громадянину за Земельним Кодексом.

"Коли нам влада розказує про продаж землі, а як бути з мільйонами українців, які не мають паїв, які їм належать за законом? Тому ми пропонуємо провести повну інвентаризацію українських земель. Мільйони необлікованих гектарів сьогодні обробляються "в темну" транснаціональними корпораціями, доходи від чого вони кладуть собі в кишені. Ці землі треба роздати жителям міст, щоб кожен мав свої законні 2 гектари, здавав їх в оренду чи продав до Державного земельного банку за нормальною ціною. Те ж саме стосується і селян, які не отримали свої паї. Зокрема, колишні працівники радгоспів, соціальні працівники, поштарі та інші. Тому спочатку народу землю роздайте, а потім говоріть про ринок землі", - зазначив Ляшко.