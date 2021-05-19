Ляшко заявил, что определил своего преемника на посту главного санврача

Он отметил, что пока не будет называть фамилию человека, который заменит его на должности.

"Своего преемника на главного санврача я определил, я не хотел бы озвучивать его фамилию", - сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что ему "не стыдно ни за одно решение, принятое на своем посту".

В то же время, он отметил, что в случае назначения главой Минздрава, у него уже есть сформированная команда.

"Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды", - сказал Ляшко.