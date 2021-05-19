Ляшко заявив, що визначив свого наступника на посаді головного санлікаря

Він зазначив, що поки не буде називати прізвище людини, яка замінить його на посаді.

"Свого наступника на головного санлікаря я визначив, я не хотів би озвучувати його прізвище", - сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що йому "не соромно за жодне рішення, прийняте на своїй посаді".

Водночас, він наголосив, що у разі призначення головою МОЗ, має вже сформовану команду.

"Команда цікава, молода, але не хотів би озвучувати. У разі позитивного голосування, хотів би представити медичному комітету кожного члена нової команди", - сказав Ляшко.