Ляшко заявив, що визначив свого наступника на посаді головного санлікаря

Віктор Ляшко, кандидатуру якого розглядають на главу Міністерства охорони здоров'я, заявив, що визначив свого наступника на посаді головного санлікара. Його необхідно буде замінити, якщо Рада погодить призначення главою МОЗ.
Відповідну заяву Ляшко зробив, виступаючи на профільному комітеті парламенту.
Він зазначив, що поки не буде називати прізвище людини, яка замінить його на посаді.
"Свого наступника на головного санлікаря я визначив, я не хотів би озвучувати його прізвище", - сказав Ляшко.
Головний санлікар додав, що йому "не соромно за жодне рішення, прийняте на своїй посаді".
Водночас, він наголосив, що у разі призначення головою МОЗ, має вже сформовану команду.
"Команда цікава, молода, але не хотів би озвучувати. У разі позитивного голосування, хотів би представити медичному комітету кожного члена нової команди", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної ради подання на призначення трьох міністрів. Одна із кандидатур - Віктор Ляшко на посаду очільника МОЗ.
РБК-Україна писало, що вчора главу МОЗ Максима Степанова Рада відправила у відставку на прохання прем'єра.