Фото: встреча с послом Литвы (liashko.ua)

Ляшко вместе с Логвинским вручили благодарность литовской делегации в ПАСЕ

Накануне саммита Украина-ЕС лидер Радикальной партии Олег Ляшко встретился с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии Ляшко.

Вместе с народным депутатом Георгием Логвинским, который идет в парламент под №12 в избирательном списке РПЛ, Ляшко вручил благодарность литовской делегации в ПАСЕ, которая вместе с Украиной заявила о намерении выйти из организации после возврата России.

Как отметил посол, Литва всегда была на стороне Украины. "Мы поддерживали и будем политически поддерживать Украину в любых форматах. Эта благодарность, прежде всего, не для меня, а для членов нашей делегации в ПАСЕ, которые очень активны. Также мы знаем, что очень активная и ваша парламентская делегация в Страсбурге и действительно мы показали совместные усилия. Конечно, не хватает нам союзников и надо привлекать других. Это означает, что у нас много работы, но нет другого пути, как мобилизовать европейцев вокруг Украины", - сказал посол Литвы в Украине.

Ляшко убежден, только совместными усилиями всех европейских стран можно остановить российскую агрессию в Украине и Европе в целом.

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ – это победа Путина, который фактически разъединил Европу пополам. На часть стран, которые остались верными принципам и идеалам, и часть стран, которые, к сожалению, соблазнились на деньги и российский газ. Я пытаюсь убедить европейцев, что борьба украинцев за свою независимость – это, в том числе, и борьба за мир в Европе. Но мир в Европе возможен исключительно за счет того, что мы будем защищать принципы и идеалы, будем едины. Однако выводы из событий в ПАСЕ должны нас научить одному – мы должны надеяться только на собственные силы. Сильная экономика, сильная армия, сильная страна, достойная жизнь каждой украинской семьи - вот ключ к восстановлению мира и возвращению территорий", - отметил лидер РПЛ.

После встречи Ляшко обратился и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он считает, что саммит Украина-ЕС, который пройдет в Киеве – подходящая площадка для того, чтобы объединить Европу против России.

"Президент Украины должен не надеяться, что кто-то за него сделает его работу. Президент Украины должен на любой международной площадке, в том числе, и на саммите Украина-ЕС, который состоится 8 июля, жестко, беспринципно, бескомпромиссно и без отступления отстаивать национальные интересы Украины. Мы не можем сдавать национальные интересы Украины, потому что это жизни украинцев, это будущее украинцев, это безопасность нашего государства и благосостояние украинских семей. Поэтому и на экономическом фронте, и на военном фронте надо стоять на своем, потому что от этих решений зависит жизнь и судьба украинцев", - подытожил Ляшко.