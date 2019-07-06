Фото: зустріч з послом Литви (liashko.ua)

Ляшко разом з Логвинським вручили подяку литовській делегації у ПАРЄ

Напередодні саміту Україна-ЄС лідер Радикальної партії Олег Ляшко зустрівся з послом Литви в Україні Марюсом Януконісом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії Ляшка.

Разом із народним депутатом Георгієм Логвинським, який йде у парламент під №12 у виборчому списку РПЛ, Ляшко вручив подяку литовській делегації у ПАРЄ, яка разом із Україною заявила про намір вийти із організації після повернення Росії.

Як зазначив посол, Литва завжди була на боці України. "Ми підтримували і будемо політично підтримувати Україну в будь-яких форматах. Ця подяка, перш за все, не для мене, а для членів нашої делегації в ПАРЄ, які дуже активні. Також ми знаємо, що дуже активна і ваша парламентська делегація в Страсбурзі і дійсно ми показали спільні зусилля. Звичайно, не вистачає в нас союзників і треба залучати інших. Це означає, що у нас багато роботи, але немає іншого шляху, як мобілізувати європейців навколо України", - сказав посол Литви в Україні.

Ляшко переконаний, тільки спільними зусиллями всіх європейських країн можна зупинити російську агресію в Україні та Європі загалом.

"Повернення російської делегації до ПАРЄ – це перемога Путіна, який фактично роз’єднав Європу навпіл. На частину країн, які лишилися вірними принципам та ідеалам, і частину країн, які, на жаль, спокусилися на гроші і російський газ. Я намагаюся переконати європейців, що боротьба українців за свою незалежність – це, в тому числі, і боротьба за мир у Європі. Але мир у Європі можливий виключно за рахунок того, що ми будемо захищати принципи і ідеали, будемо спільні. Проте висновки з подій в ПАРЄ повинні нас навчити одному – ми маємо сподіватися тільки на власні сили. Сильна економіка, сильна армія, сильна країна, достойне життя кожної української сім’ї - ось ключ до відновлення миру та повернення територій", - наголосив лідер РПЛ.

Після зустрічі Ляшко звернувся і до президента України Володимира Зеленського. Він вважає, що саміт Україна-ЄС, який пройде у Києві – підходящий майданчик для того, щоб об’єднати Європу проти Росії.

"Президент України повинен не сподіватися, що хтось за нього зробить його роботу. Президент України повинен на будь-якому міжнародному майданчику, в тому числі, і на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 8 липня, жорстко, безпринципно, безкомпромісно і без відступу відстоювати національні інтереси України. Ми не можемо здавати національні інтереси України, тому що це життя українців, це майбутнє українців, це безпека нашої держави і добробут українських сімей. Тому і на економічному фронті, і на військовому фронті треба стояти на своєму, бо від цих рішень залежить життя і доля українців", - підсумував Ляшко.