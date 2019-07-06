Ляшко возмущен новым кадровым решением Зеленского

Лидера РПЛ Олега Ляшко возмутило назначение председателем Донецкой ОГА Павла Кириленко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

«Зеленский назначил председателем Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко. Его родной брат служит боевиком в одном из подразделений террористической организации «ДНР». Когда журналисты поинтересовались у Зеленского насчет этого, он ответил: «Попрошу не делить нас на своих и чужих людей, которые живут на временно окупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов в них нет», - процитировал народный депутат президента.

Ляшко обратился к Владимиру Зеленскому и рассказал о двоюродном брате, который стал на сторону террористов, и о своем отношении к нему.

«Владимир, мой двоюродный брат Сергей, с которым я вырос, которому я всю жизнь помогал, сегодня живет в Луганске. Он до оккупации служил в МЧС, а после оккупации предал присягу, перешел на сторону врага и сейчас служит террористической организации. Это мой брат, я с ним вместе вырос, но у него есть главный дефект - он предатель. Люди на оккупированных территориях, которые не могут выехать из-за старости - да, это наши украинцы и надо сделать все, чтобы их освободить. Но у боевиков, которые взяли в руки оружие, предали присягу и Украину, у них не дефект, а клеймо на лбу - «предатель». У них украинские паспорта, но по духу они - предатели», - подчеркнул Ляшко.

Политик заверил, что не позволит президенту и его команде легализовать боевиков, которых он называет людьми без дефектов, и протянуть особый статус для Донбасса.

«Если вы, Владимир, не видите разницы между боевиками и другими украинцами и считаете, что это «делить», то я скажу, что и у вас есть дефект. Потому что для президента Украины любой боевик, который взял оружие - это предатель, который должен быть привлечен к ответственности. Ответ Зеленского - сигнал для нас всех, что они будут делать в новом парламенте: легализировать боевиков, давать возможность этим людям становиться местными властями и протягивать особый статус для Донбасса. Я сделаю все, чтобы эти люди с клеймом предателя никогда не управляли Украиной», - подытожил Ляшко.