Ляшко рассказал, сколько иностранных медиков приехали помогать украинцам

"Уже сейчас в Украине развернуты три полевых госпиталя. И отдельно 174 иностранных медицинских работника приехали помогать украинцам оказывать медицинскую помощь", - сообщил чиновник.

Глава Минздрава признал, что сложно ответить на вопрос, хватает ли такого количества, поскольку в условиях войны ситуация меняется оперативно.

"Одно дело - когда речь идет о зоне боевых действий. И другая - где более-менее спокойные области. Мы мониторим все это. У нас есть как и очередь из тех, кто хочет приехать в Украину. Так и внутри отслеживаем потребность от руководителей заведений, где и по какому профилю специалистов не хватает", - отметил Ляшко.

Он также объяснил, что данный вопрос сейчас решается двумя способами.

"Есть маршруты эвакуации пациентов - то есть перевозка в условия, в которых можно провести, например, оперативное вмешательство. Если операция длится 5-6 часов, то ее желательно проводить там, где меньше звучит сирена, меньше бомбардировок и обстрелов", - сказал министр.