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Ляшко розповів, скільки іноземних медиків приїхали допомагати українцям

Фото: глава МОЗ України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

В Україні крім роботи польових госпіталів у воєнний час для надання допомоги постраждалим і поранених до нашої країни прибули іноземні медичні фахівці.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Уже зараз в Україні розгорнуто три польових шпиталі. І окремо 174 іноземні медичні працівники приїхали допомагати українцям надавати медичну допомогу", - повідомив чиновник.

Глава МОЗ визнав, що складно відповісти на питання, чи вистачає такої кількості, оскільки в умовах війни ситуація змінюється оперативно.

"Одна справа - коли мова йде про зону бойових дій. І інша - де більш-менш спокійні області. Ми моніторимо це все. У нас є як і черга з тих, хто має бажання приїхати в Україну. Так і всередині відслідковуємо потребу від керівників закладів, де і за яким профілем спеціалістів не вистачає", - зазначив Ляшко.

Він також пояснив, що дане питання зараз вирішується двома способами.

"Є маршрути евакуації пацієнтів - тобто перевезення в умови, в яких можна провести, наприклад, оперативне втручання. Бо якщо операція триває 5-6 годин, то її бажано проводити там, де менше звучить сирена, менше бомбардувань та обстрілів", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Ляшко нагадав про небезпеку коронавірусу і розкрив особливості роботи медиків під час війни.

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