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Ляшко рассказал, как оказывают медицинскую помощь раненым из фронтовых зон

Фото: в Минздраве рассказали, как оказывают медицинскую помощь во фронтовых регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Людей, получивших ранения во фронтовых зонах, пытаются стабилизировать на месте, а дальше эвакуируют в более безопасные регионы. Тяжелораненых украинцев, нуждающихся в длительном лечении, отправляют за границу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснил, что оказание медицинской помощи на фронте или в прифронтовых населенных пунктах происходит в несколько этапов. Прежде всего - это помощь военным и гражданским с огнестрельным и осколочными ранениями, травмами.

"Для этого с места происшествия, с линии фронта есть несколько маршрутов эвакуации, в зависимости от степени сложности медицинского вмешательства. На первом этапе эвакуации человека сначала стабилизируют, чтобы сохранить жизнь", - рассказал министр.

Пострадавших эвакуируют по определенным маршрутам по всей территории страны. Для этого используют специальные поезда.

"Мы в ежедневном режиме мониторим загруженность коек хирургического, травматического, терапевтического профиля и понимаем, куда направить следующий этап эвакуации", - добавил Ляшко.

Он также подчеркнул, что в городах, где ситуация сложная, в больницах работают военные медики. Так было в Северодонецке и Лисичанске. Однако оказать своевременную медицинскую помощь в таких условиях крайне сложно. Поэтому пострадавших стараются как можно быстрее эвакуировать.

"Приходится ехать другими дорогами, из-за обстрелов, из-за разрушения инфраструктуры. Вместо 10-20 минут доезда, как это было нормировано, медики доезжали и за 1,5-2 часа, чтобы транспортировать больного. Поэтому у нас, к сожалению, есть не только прямые потери, но и косвенные потери, которые появляются из-за того, что не было своевременного доступа к медицинской помощи", - сказал Ляшко.

Министр также отметил, что тяжелораненых отправляют на лечение за границу. По состоянию на 11 августа из Украины эвакуировали 1400 пациентов. Их отправили в европейские клиники, а также в медучреждения США, Канады и Австралии.

Напомним, Ляшко рассказал, что в Украине пока нет критического дефицита медикаментов, но могут возникать проблемы с их поставками.

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