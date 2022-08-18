Ляшко рассказал, как оказывают медицинскую помощь раненым из фронтовых зон

Он объяснил, что оказание медицинской помощи на фронте или в прифронтовых населенных пунктах происходит в несколько этапов. Прежде всего - это помощь военным и гражданским с огнестрельным и осколочными ранениями, травмами.

"Для этого с места происшествия, с линии фронта есть несколько маршрутов эвакуации, в зависимости от степени сложности медицинского вмешательства. На первом этапе эвакуации человека сначала стабилизируют, чтобы сохранить жизнь", - рассказал министр.

Пострадавших эвакуируют по определенным маршрутам по всей территории страны. Для этого используют специальные поезда.

"Мы в ежедневном режиме мониторим загруженность коек хирургического, травматического, терапевтического профиля и понимаем, куда направить следующий этап эвакуации", - добавил Ляшко.

Он также подчеркнул, что в городах, где ситуация сложная, в больницах работают военные медики. Так было в Северодонецке и Лисичанске. Однако оказать своевременную медицинскую помощь в таких условиях крайне сложно. Поэтому пострадавших стараются как можно быстрее эвакуировать.

"Приходится ехать другими дорогами, из-за обстрелов, из-за разрушения инфраструктуры. Вместо 10-20 минут доезда, как это было нормировано, медики доезжали и за 1,5-2 часа, чтобы транспортировать больного. Поэтому у нас, к сожалению, есть не только прямые потери, но и косвенные потери, которые появляются из-за того, что не было своевременного доступа к медицинской помощи", - сказал Ляшко.

Министр также отметил, что тяжелораненых отправляют на лечение за границу. По состоянию на 11 августа из Украины эвакуировали 1400 пациентов. Их отправили в европейские клиники, а также в медучреждения США, Канады и Австралии.