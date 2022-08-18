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Ляшко розповів, як надають медичну допомогу пораненим з фронтових зон

Фото: у МОЗ розповіли, як надають медичну допомогу у фронтових регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Людей, які отримали поранення у фронтових зонах, намагаються стабілізувати на місці, а далі евакуюють до більш безпечних регіонів. Важкопоранених українців, які потребують довготривалого лікування, відправляють за кордон.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він пояснив, що надання медичної допомоги на фронті чи у прифронтових населених пунктах відбувається у кілька етапів. Найперше - це допомога військовим та цивільним з вогнепальним та осколковими пораненнями, травмами.

"Для цього з місця події, з лінії фронту є декілька маршрутів евакуації, залежно від ступеня складності медичного втручання. На першому етапі евакуації людину спочатку стабілізують, щоби зберегти життя", - розповів міністр.

Постраждалих евакуюють за визначеними маршрутами по всій території країни. Для цього використовують спеціальні потяги.

"Ми в щоденному режимі моніторимо завантаженість ліжок хірургічного, травматичного, терапевтичного профілю і розуміємо, куди спрямовувати наступний етап евакуації", - додав Ляшко.

Він також підкреслив, що у містах, де ситуація складна, у лікарнях працюють військові медики. Так було у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Проте надати своєчасну медичну допомогу у таких умовах вкрай складно. Тому постраждалих намагаються якнайшвидше евакуювати.

"Доводиться їхати іншими дорогами, через обстріли, через руйнування інфраструктури. Замість 10-20 хвилин доїзду, як це було внормовано, медики доїжджали і за 1,5-2 години, щоби транспортувати хворого. Тому в нас, на жаль, є не лише прямі втрати, а й опосередковані втрати, які з'являються через те, що не було своєчасного доступу до медичної допомоги", - сказав Ляшко.

Міністр також зазначив, що важкопоранених відправляють на лікування за кордон. Станом на 11 серпня з України евакуювали 1400 пацієнтів. Їх відправили в європейські клініки, а також у медзаклади США, Канади та Австралії.

Нагадаємо, Ляшко розповів, що в Україні поки немає критичного дефіциту медикаментів, але можуть виникати проблеми з їх постачанням.

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