Фото: Олег Ляшко (пресс-служба)

Продажа земли - это грабеж и убийство села, считает лидер РПЛ

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскрыл свой план возрождения села. Об этом Ляшко рассказал с трибуны парламента 9 июля, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

"Под открытие рынка земли для иностранцев Евросоюз предлагает полмиллиарда евро очередной, как они говорят, "помощи", а на самом деле – кредит под проценты, который надо будет возвращать. О продаже земли вчера на одном из телеканалов говорил и представитель "Слуги народа". Поэтому в новом парламенте первое, что они примут - закон о рынке земли. На самом деле, продажа земли – это грабеж и убийство села. Они рассказывают, что рынок земли приведет инвестиции в Украину. Но кто купит эту землю? Иностранцы берут кредиты под полпроцента годовых, а украинские фермеры под 25% не могут взять, потому что нет средств отдавать. Поэтому вся эта лабуда о продаже земли преследует одну цель: забрать у украинцев последнее богатство – землю и оставить селян батраками", - подчеркнул Ляшко.

Вместо продажи земли иностранцам – всесторонняя поддержка фермерам и восстановление животноводства в селе, предлагает лидер РПЛ.

"Украина за последние 7 лет втрое нарастила экспорт зерновых. Селяне стали богаче? Нет, потому что надо не вывозить зерно, а восстанавливать рабочие места и агропереработку в селе, чтобы зарабатывали селяне, а не трейдеры, латифундисты и транснациональные корпорации. А те люди, которые хотят продать свои паи – пусть продают в Государственный земельный банк, который мы предлагаем создать. У селян будут выкупать паи по рыночной цене, земля будет оставаться в государственной собственности и предоставляться в аренду. Это и будет ресурсом для наших фермеров, чтобы они развивались, платили налоги местных общин и кормили свои семьи. Это мой план восстановления села", - подчеркнул Ляшко.