Фото: Олег Ляшко (прес-служба)

Продаж землі - це грабунок і вбивство села, вважає лідер РПЛ

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкрив свій план відновлення села. Про це Ляшко розповів з трибуни парламенту 9 липня, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.

"Під відкриття ринку землі для іноземців Євросоюз пропонує півмільярда євро чергової, як вони кажуть, "допомоги", а насправді – кредиту під відсотки, який треба буде повертати. Про продаж землі вчора на одному з телеканалів говорив і представник "Слуги народу". Тому в новому парламенті перше, що вони приймуть – закон про ринок землі. Насправді, продаж землі – це грабунок і вбивство села. Вони розповідають, що ринок землі приведе інвестиції в Україну. Але хто купить ту землю? Іноземці беруть кредити під пів-відсотка річних, а українські фермери під 25% не можуть взяти, бо немає коштів віддавати. Тому ця вся лабуда про продаж землі переслідує одну мету: забрати у українців останнє багатство – землю і залишити селян батраками", - наголосив Ляшко.

Замість продажу землі іноземцям – всебічна підтримка фермерам і відновлення тваринництва на селі, пропонує лідер РПЛ.

"Україна за останні 7 років втричі наростила експорт зернових. Селяни стали багатші? Ні, тому що треба не зерно вивозити, а відновлювати робочі місця і агропереробку в селі, щоб заробляли селяни, а не трейдери, латифундисти і транснаціональні корпорації. А ті люди, які хочуть продати свої паї – нехай продають до Державного земельного банку, який ми пропонуємо створити. У селян викуповуватимуть паї за ринковою ціною, земля буде залишатися в державній власності і надаватися в оренду. Це і буде ресурсом для наших фермерів, щоб вони розвивалися, платили податки до місцевих громад і годували свої сім’ї. Це мій план відновлення села", - підкреслив Ляшко.