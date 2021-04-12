Ляшко: в работе "АТБ" не выявлено нарушений противоэпидемических мер

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "Интерфас-Украина".

"По итогам проверки было выяснено, что внутреннего распоряжения, которое бы разрешало посетителям находиться в торговых помещениях сети без средств индивидуальной защиты, не существует", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко сообщал, что получена информация об обслуживании покупателей сети АТБ без масок, ссылаясь на существование некоего внутреннего распоряжения.

В корпорации заявили, что обнародованная информация "не соответствует действительности и не имеет под собой никаких фактических оснований".

Также в "АТБ" подчеркнули, что строго придерживаются требований действующего законодательства и добросовестно выполняет все нормы и постановления, регламентирующие деятельность в условиях эпидемиологической ситуации.

Они также напомнили, что с начала эпидемии Covid-19 магазины сети были обеспечены бесплатными средствами дезинфекции рук для покупателей, а для сотрудников своих магазинов сеть специально закупает средства индивидуальной защиты и оборудовала торговые места защитными стеклянными барьерами для противодействия передаче вируса.

В пик эпидемии в сети магазинов "АТБ" были введены специальные часы работы для пожилых людей, чтобы снизить для них риск заражения Covid-19, поскольку люди преклонного возраста оказались одной из групп риска.

Чтобы минимизировать необходимость посещения магазинов людьми пожилого возраста сеть АТБ бесплатно распространила среди свыше 55 тысяч одиноких стариков продуктовые наборы общей стоимостью 100 млн грн, а также реализовала систему дистанционного заказа покупок с их доставкой по указанным адресам.