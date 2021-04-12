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Ляшко: в роботі "АТБ" не виявлено порушень протиепідемічних заходів

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 19:49
Ляшко: в роботі "АТБ" не виявлено порушень протиепідемічних заходів Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Госпродпотребслужба в ході перевірки мережі "АТБ" не виявила порушень протиепідемічних заходів.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі "Інтерфас-Україна".

"За підсумками перевірки було з'ясовано, що внутрішнє розпорядження, яке б дозволяло відвідувачам перебувати в торгових приміщеннях мережі без засобів індивідуального захисту, не існує", - заявив Ляшко.

Ляшко: в роботі &quot;АТБ&quot; не виявлено порушень протиепідемічних заходів

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомляв, що отримана інформація про обслуговування покупців мережі АТБ без масок, посилаючись на існування внутрішнього розпорядження.

У корпорації заявили, що оприлюднена інформація "не відповідає дійсності і не має під собою жодних фактичних підстав".

Також в "АТБ" підкреслили, що суворо дотримуються вимог чинного законодавства і виконують всі норми та постанови, які регламентують діяльність в умовах епідеміологічної ситуації.

Вони також нагадали, що з початку епідемії Covid-19 магазини мережі були забезпечені безкоштовними засобами дезінфекції рук для покупців, а для співробітників своїх магазинів мережу спеціально закуповує засоби індивідуального захисту і обладнала торгові місця захисними скляними бар'єрами для протидії передачі вірусу.

У пік епідемії в мережі магазинів "АТБ" були введені спеціальні години роботи для літніх людей, щоб знизити для них ризик зараження Covid-19, оскільки люди похилого віку виявилися однією з груп ризику.

Щоб мінімізувати необхідність відвідування магазинів людьми похилого віку мережа АТБ безкоштовно розповсюдила серед понад 55 тисяч одиноких людей похилого віку продуктові набори загальною вартістю 100 млн грн, а також реалізувала систему дистанційного замовлення покупок з їх доставкою за вказаними адресами.

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