Ляшко призвал Раду защитить украинских детей

Парламент не может закрывать глаза на увеличение числа преступлений в отношении детей. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на согласительном совете в парламенте, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

По мнению нардепа, нужно безотлагательно принять его законопроект о реестре педофилов и их химической кастрации.

"На прошлой неделе в Украине 12 малолетних детей снова стали жертвами сексуального насилия. В целом за 6 месяцев почти 200 детей стали жертвами педофилов, сексуальных нападений, издевательств и унижений. Больше 2 лет назад мы подали закон о химической кастрации педофилов и про открытый реестр педофилов. 8-го числа мы проведем внеочередное заседание парламента, примем эти законы и, наконец, каждый, кто подумает нападать на наших детей, будет знать, что существует ответственность и его фамилия будет известна всей стране", - подчеркнул Ляшко.

Он также призвал депутатов забыть о других политических вопросах или разногласиях и защитить украинских детей.

"Я благодарен всем народным депутатам из всех фракций, которые подписались под нашей инициативой о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады 8-го июля. Я очень надеюсь, что за завтра-послезавтра эти подписи будут собраны и в следующий понедельник мы примем эти законы. Я считаю, что политические вопросы, которые здесь обсуждаются, очень важны, но жизнь ребенка, которого насилуют в детстве и этим перечеркивают всю жизнь - важнее любых политических вопросов", - подытожил парламентарий.