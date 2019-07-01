Ляшко закликав Раду захистити українських дітей

Парламент не може закривати очі на збільшення кількості злочинів стосовно дітей. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко на погоджувальній раді в парламенті, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.

На думку нардепа, потрібно невідкладно прийняти його законопроект про реєстр педофілів та їх хімічну кастрацію.

"Минулого тижня в Україні 12 малолітніх дітей знову стали жертвами сексуального насильства. Загалом за 6 місяців майже 200 діточок стали жертвами педофілів, сексуальних нападів, знущань і принижень. Більше 2 років тому ми подали закон про хімічну кастрацію педофілів і про відкритий реєстр педофілів. 8-го числа ми проведемо позачергове засідання парламенту, приймемо ці закони і, нарешті, кожен, хто подумає нападати на наших дітей, знатиме, що існує відповідальність і його прізвище буде відомо всій країні", - підкреслив Ляшко.

Він також закликав депутатів забути про інші політичні питання чи розбіжності і захистити українських дітей.

"Я дякую всім народним депутатам з усіх фракцій, які підписалися під нашою ініціативою про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради 8-го липня. Я дуже сподіваюся, що за завтра-післязавтра ці підписи будуть зібрані і в наступний понеділок ми приймемо ці закони. Я вважаю, що політичні питання, які тут обговорюються, дуже важливі, але життя дитини, яку ґвалтують в дитинстві і цим перекреслюють все життя - важливіше за будь-які політичні питання", - підсумував парламентар.