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Ляшко пояснил, будут ли продлять жесткий карантин после 24 января

Автор: Игорь Литвиненко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил продление жесткого карантина после 24 января. Однако согласно прогнозам Министерства здравоохранения, на осенне-зимний период в Украине запланировано лишь одно ужесточение карантина.

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Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "Еспресо TV".

Санврач отметил, что согласно моделированию ситуации с коронавирусом, ни продление, ни ужесточение карантина в Украине не предусматривается. Однако в случае значительного роста заболеваемости дополнительные меры возможны.

"Этот вирус (коронавирус - ред.) коварный и вирус новый. Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось", - сказал Ляшко.

При этом Ляшко добавил, что с 25 января в стране ожидается стабилизация, а может и снижение уровня заболеваемости COVID-19.

Напомним, в Украине жесткий карантин продлится с 8 по 24 января. О том, что разрешено, а что под запретом в этот период - в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал главные цели введения жесткого карантина в Украине.

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