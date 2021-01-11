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Степанов о локдауне: покупать носки нужно было раньше

Киев, Понедельник 11 января 2021 10:26
Степанов о локдауне: покупать носки нужно было раньше
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у украинцев был месяц, чтобы запастись необходимыми вещами до введения в стране локдауна. Правительство еще в декабре объявило, что будет работать на время жесткого карантина, а что нет.

Об этом Степанов заявил на брифинге в понедельник, 11 января.

"Мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что - невозможно. Например, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Какие магазины будут открыты - торгующие продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химии, медицинскими изделиями, лекарственными средствами, а какие магазины будут закрыты", - сказал Степанов.

Министр считает, что к локдауну было время подготовиться.

"Точно была возможность рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время. Даже если вы не успели купить носки или футболки, то это спокойно можно сделать с помощью интернет-магазинов", - отметил он.

Степанов добавил, что все ограничения вводятся для того, чтобы сохранить здоровье граждан, а также призвал украинцев придерживаться карантинных требований.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин. О том, что разрешено, а что под запретом в этот период - в материале РБК-Украина.

Также Степанов назвал целью введения локдауна в Украине ограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.

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Новости Украины Общество Максим СтепановЛокдаун

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